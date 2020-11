Inflation im Oktober gesunken, Haushaltsenergie und Verkehr billiger

Wien – Im Oktober ist die Inflation etwas gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug sie 1,3 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Getrieben wurde die Teuerung am stärksten durch die Preise für Wohnung, Wasser und Energie, während die Preise für Haushaltsenergie und Verkehr durchschnittlich zurückgingen. Verteuert hat sich indessen der Warenkorb für tägliche Einkäufe (Mikrowarenkorb).

Leichte Rückgänge gab es auch bei den Preisen für Beherbergungsdienstleistungen. Diese kosteten um 0,3 Prozent weniger, während Bewirtungsdienstleistungen um 3,8 Prozent teurer wurden. Insgesamt erhöhten sich die Preise in der Kategorie Restaurants und Hotels um 3,3 Prozent. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke wurden zudem um 2,7 Prozent teurer, vor allem bei Fleisch (plus 4,7 Prozent) und Obst (plus 5,1 Prozent) stiegen die Preise an.