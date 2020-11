Anschlag in Wien: Bericht über mögliche Panne vor Attentat

Beim Anschlag am 2. November in Wien kamen vier Menschen ums Leben.

Die Kronen Zeitung berichtet in ihrer Mittwoch-Ausgabe von einer weiteren angeblichen Panne im Vorfeld des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt. Unter Bezugnahme auf ein internes Papier des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) wird behauptet, ein Sachbearbeiter des LVT habe eine höhere Gefährdungseinstufung des späteren Attentäters empfohlen, was seine Vorgesetzten aber abgelehnt hätten.