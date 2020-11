Neuer Protest in Bangkok: Parlament lehnt Antrag auf Reformen ab

Bangkok – Die Proteste in Thailand gegen die Regierung und die Rolle der Monarchie sind am Mittwoch in Bangkok unvermindert weitergegangen. Eine Großkundgebung fand in der Nähe des Polizeihauptquartiers statt. Die Einsatzkräfte warnten die Teilnehmer, dass sie auf jeden Versuch, das Gebäude zu stürmen, entschieden reagieren würden, wie die Zeitung Bangkok Post berichtete. Zunächst blieb es aber friedlich.