Kaminbrand in Bauernhaus in Gaimberg: Besitzer griff zur Motorsäge

Gaimberg – Mittwochvormittag feuerten die Besitzer einen Ofen in einem Bauernhaus, das derzeit unbewohnt ist, an. Während das Ehepaar im Parterre arbeitete, bemerkte der 73-Jährige gegen 11.45 Uhr , dass ein Kaminbrand ausgebrochen war. Ehe die alarmierte Feuerwehr eintraf, ging er in den ersten Stock. Um zu verhindern, dass sich das Feuer auf die Holzdecke ausbreitete, schnitt er mit einer Motorsäge Holz heraus.