Fahrradfahrerin in Lechaschau von Auto erfasst und verletzt

Die Unfallstelle in Lechaschau.

Lechaschau – Ein 86-Jähriger war am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf der Lechtal Bundesstraße in Richtung Höfen unterwegs. Auf Höhe der Supermarktes in Lechaschau bog eine 73-Jährige mit ihrem Fahrrad auf die Bundesstraße ein. Der Österreicher konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.