Nächste Brandstiftung in Telfs: Pkw mit Brandbeschleuniger angezündet

Telfs – In Telfs scheint tatsächlich ein Brandstifter sein Unwesen zu treiben: Nach zwei mutmaßlichen Brandanschlägen in der Vorwoche in der Marktgemeinde und in Pfaffenhofen musste am Mittwochabend erneut die Feuerwehr ausrücken, um einen brennenden Pkw vor einem Haus im Klaus-Liebmann-Weg in Telfs zu löschen. Dieser war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand geraten, auch die angrenzende Böschung hatte Feuer gefangen.