Ex-Wirecard-Chef nimmt Politik in Schutz – und verweigert jede Aussage

Berlin – Bei der politischen Aufarbeitung des milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandals hat der ehemalige Chef Markus Braun jede Hilfe abgelehnt. Der 51-jährige Österreicher, der seit Wochen in einem Augsburger Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt, verlas am Donnerstag vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag eine fünfminütige Erklärung, verweigerte darüber hinaus aber jede weitere Aussage.