US-Bischöfe an Trump: Hinrichtungen auf Bundesebene sofort stoppen

US-Präsident Donald Trump will wieder Menschen hinrichten lassen.

Washington – Die katholischen US-Bischöfe haben die Regierung von Donald Trump erneut aufgefordert, die für die kommenden Wochen geplanten Hinrichtungen auf Bundesebene zu stoppen. Die Ausschussvorsitzenden für soziale Gerechtigkeit und Lebensschutz, die Erzbischöfe Paul Coakley und Joseph Naumann, verwiesen laut Kathpress in einer gemeinsamen Erklärung auf eine für Donnerstag (Ortszeit) vorgesehene Hinrichtung.

"Wir sind auf dem Weg zu zehn Hinrichtungen auf Bundesebene im Jahr 2020, mehr als doppelt so viele wie der bisherige Höchststand von vier Hinrichtungen im Jahr 1938", so die Bischöfe. Die Todesstrafe sei nicht notwendig, um die Gesellschaft zu schützen. Coakley und Naumann erinnerten auch an die jüngste Enzyklika "Fratelli tutti" von Papst Franziskus. Darin spreche dieser auch Mördern eine menschliche Würde zu.