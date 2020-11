Kursexplosion bei Bitcoin: Sorge vor neuer Blase wächst

Trotz aller Verbesserungen der Marktstruktur und der allgemeinen Anerkennung ist der Preis für die größte und bekannteste Cyberdevise Bitcoin nach wie vor sehr schwankungsanfällig. Nach dem Höhenflug 2017 ging es ein Jahr lang bergab bis auf rund 3.000 Dollar, im Juni 2019 kostete ein Bitcoin dann wieder knapp 14.000 Dollar, im März 2020 waren erneut weniger als 4000 Dollar. Seither geht es steil nach oben auf zuletzt fast 18.500 Dollar, vor allem in den letzten Wochen explodierte der Preis regelrecht. Experten gehen davon aus, dass auch die Unsicherheit wegen der Coronapandemie Investoren in Kryptowährungen treibt.

In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche spezielle Plattformen für Kryptowährungs-Derivate und andere Anlageprodukte etabliert, über die mit Bitcoin & Co gehandelt werden kann. 2017 hatte es solche Möglichkeiten noch gar nicht gegeben. Der Wert der aktuell im Umlauf befindlichen Bitcoin-Futures an der US-Börse CME überschritt vor ein paar Tagen zum ersten Mal seit der Einführung Ende 2017 den Wert von einer Milliarde Dollar. Die Positionen in den wichtigsten Optionsmärkten sind von praktisch Null Anfang 2019 auf mittlerweile vier Milliarden Dollar gestiegen, wie Daten der Analysefirma Skew zeigen.