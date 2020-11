Tirolerin und vier weitere Österreicher „battlen“ sich heute bei „The Voice of Germany“

Köln – In der 10. Staffel der Musikshow „The Voice of Germany“ (TVOG) kämpfen die Talente aktuell um den Einzug in die Sing-Offs. Bei der vierten Ausgabe der „Battles“ am heutigen Donnerstagabend (20.15 Uhr, Pro7) warten gleich fünf Österreicher darauf, in den Ring zu steigen. Darunter ist auch die 25-jährige Claudia Pahl aus Grinzens. In der erste Runde – den „Blind Auditions" – konnte sie mit ihrer Interpretation des Klassikers „Amazing Grace“ drei Coaches von sich überzeugen – am Ende entschied sie sich für das Team von Samu Haber und Rea Garvey.