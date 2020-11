Ein elektrotechnisches Gebrechen war vermutlich der Auslöser für einen Brand in einer Garage in Wörgl.

Wörgl – Am Donnerstagnachmittag brach in einer Garage in Wörgl ein Feuer aus. Ursache dürfte laut Polizei ein elektronischer Defekt gewesen sein. Die Feuerwehren Kirchbichl und Kastengstatt löschten das Feuer. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt. (TT.com)