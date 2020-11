Mutter und Tochter auf Diebestour in Innsbrucker Supermarkt

Innsbruck – Beim Ladendiebstahl wurden am Donnerstag eine 37-Jährige und ihre Tochter in einem Innsbrucker Lebensmittelgeschäft erwischt. Während die Mutter ihre Einkäufe an der Kasse bezahlte, ging die 19-Jährige am Kassenbereich vorbei und schmuggelte weitere Ware aus dem Geschäft. Doch ein Detektiv beobachtete die beiden Frauen und hielt sie auf, bis die herbeigerufene Polizei eintraf.