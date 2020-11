Zwei Männer bei Arbeitsunfällen in Tirol schwer verletzt

Sölden, Breitenbach – Zwei Arbeitsunfälle sorgten am Donnerstag für Rettungseinsätze in Tirol. Gegen 11.30 Uhr trug ein 42-Jähriger eine Kiste mit schweren Metallteilen eines Regals in ein Lebensmittelgeschäft in Sölden. Der Angestellte verlor plötzlich den Halt, die Kiste fiel ihm auf seinen Fuß. Dabei erlitt er laut Polizei schwere Verletzungen. Der Einheimische wurde von der Rettung erst zu einem Arzt in Sölden und anschließend in die Innsbrucker Klinik gebracht.