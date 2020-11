AUA verbrennt derzeit ein bis zwei Millionen Euro am Tag

Wien, Schwechat – Die Corona-Pandemie und damit verbundene Verluste in ungekannter Höhe zwingen die AUA zu einem drastischen Sparkurs. Trotzdem verbrennt die AUA aktuell "ein bis zwei Millionen Euro pro Tag", bestätigte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech im Magazin "News" - also zumindest 40 Millionen Euro pro Monat. Bei der Lufthansa sind es sogar 350 Millionen Euro monatlich. Die Krise bringt dem Zeitungsbericht zufolge immer mehr AUA-Leute dazu, sich Zweitjobs zu suchen, um über die Runden zu kommen.

In den drei Quartalen bis Ende September flog die AUA ein Minus von 341 Millionen Euro ein. "Das ist natürlich ein Verlust, den es in dieser Höhe noch nie gegeben hat", so der AUA-Chef. Der sei aber nicht durch Missmanagement entstanden, sondern weil unverschuldet eine Art Naturkatastrophe von ungekannter Härte und Dauer über die Airline hereingebrochen sei. Hoensbroech spricht von einer "ganz harten Probe". Einen gewissen Bodensatz an Buchungen gebe es nach wie vor, auch die halte man weiter aufrecht.