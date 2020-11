Gut zu wissen: So ist die Ein- und Ausreise in die "rote Zone" Südtirol geregelt

Innsbruck – Nordtirol und Südtirol haben noch immer sehr bedeutende Verbindungen. Unter anderem haben viele Menschen Familienangehörige und Lebenspartner in unserem südlichen Nachbargebiet. Die Einreise nach und die Ausreise aus Südtirol sind derzeit jedoch nur aus spezifischen Gründen erlaubt, meldete das Land Tirol in einer Aussendung am Donnerstag.

Nein, laut der Aussendung sind Besuche der Familie oder Lebenspartner in Südtirol zur Zeit nicht gestattet. Ausnahmen sind natürlich die oben genannten spezifischen Gründe für eine Einreise nach Südtirol. Zum Beispiel darf man Familienmitglieder, die pflegebedürftig sind, auch während dieser Zeit pflegen. In der Aussendung heißt es dazu: „Grenzüberschreitende Bewegungen von und nach Ost- oder Nordtirol bzw. in das Trentino zum Wohnsitz der/des Lebenspartnerin/s sind in Südtirol derzeit leider nicht möglich".