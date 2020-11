Tirol musiziert wieder im Lockdown: Wir suchen die schönsten Balkonkonzerte

Im Frühjahr beteiligten sich zahlreiche heimische Musiker an den Balkon-, Garten- und Wohnzimmerkonzerten.

Innsbruck – Was als Flashmob begann entwickelte sich im Frühjahr zu einem täglichen Ritual. Während des ersten Corona-Lockdowns begaben sich zahlreiche Hobby- und Profimusiker auf ihre Terrassen und Balkone und musizierten drauf los. Die Aktion sorgte für eine positive Stimmung bei den Nachbarn und brachte Abwechslung in den eingeschränkten Alltag.

Am heutigen Freitag steht um 18 Uhr Rainhard Fendrichs „I am from Austria" auf dem Programm. Aber natürlich sind auch alle anderen Musikstücke erwünscht. Wir freuen uns über Video-Material!