Ehemann Schere in Kopf gerammt: Prozess um versuchten Mord

Wien – Wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann hat sich eine 29-jährige Frau am Freitag am Landesgericht verantworten müssen. Sie hatte ihm laut Anklage am 18. August 2020 in der ehelichen Wohnung in Wien-Liesing eine Schere in den Kopf gerammt. „Mit voller Wucht über dem linken Auge in die Stirn. Der Stich ist durch die Schädeldecke in die Hirnhaut gegangen. Glücklicherweise hat er überlebt, aber die Verletzungen waren lebensgefährlich", stellte Staatsanwalt Sherif Selim fest.