Star-Friseur Udo Walz im Alter von 76 Jahren gestorben

Walz stammte aus dem beschaulichen Waiblingen in Baden-Württemberg. Doch dort hielt es ihn nicht lange. Nach einer Friseurlehre als Jugendlicher in Stuttgart zog es ihn zunächst in die Schweiz. Hier frisierte er bereits in jungen Jahren Stars wie Marlene Dietrich oder Romy Schneider, ehe ihn sein Weg zu Beginn der 60er-Jahre nach Berlin führte und er zu Deutschlands bekanntestem Promi-Friseur aufstieg.