33-Jähriger hinterließ nach Unfall mit Fahrerflucht Spur bis zu seinem Haus

Bichlbach – Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Freitag kurz nach 23 Uhr hatte die Polizei in Bichlbach leichtes Spiel, den Verursacher auszuforschen: Sie musste nur einer Treibstoffspur folgen, die der Mann nach dem Unfall hinterlassen hatte. Diese führte direkt zu seinem Haus.

Der 33-Jährige dürfte mit seinem Wagen in Bichlbach gegen ein Verkehrszeichen geprallt sein. Anschließend war er einfach mit dem beschädigten Pkw zu seinem Haus in Ehrwald gefahren, wo die ermittelnden Polizisten schließlich läuteten. Als der 33-jährige Fahrzeugbesitzer öffnete, schlug den Beamten auch noch deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Bei einer anschließenden Nachschau mit einer Diensthundestreife in der Wohnung wurde Cannabiskraut gefunden und sichergestellt.