International Emmys: Ehrenpreis für New Yorks Gouverneur Cuomo

New York – Bei der Vergabe der International Emmys am Montag soll der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, für seine Fernsehpräsenz während der Corona-Pandemie den Founders Award erhalten. Dies teilten die Veranstalter am Freitag mit. Der Preis wird an Personen oder Organisationen vergeben, die kulturelle Grenzen zum Wohl der Menschlichkeit überbrücken würden, hieß es.