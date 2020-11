Notarzt-Fahrer in Ansfelden wollte im Drogenrausch zum Dienst

Ansfelden – Ein 45-jähriger Notarzt-Sanitäter ist auf dem Weg in den Dienst in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) von der Polizei als Drogenlenker erwischt worden. Der Mann war wegen seines rasanten Fahrstils angehalten worden. Die Beamten führten zudem einen Drogen-Schnelltest durch. Der Notarztwagen-Fahrer war danach Führerschein und Job los. Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwoch vorige Woche ereignet, war aber erst am Samstag nach einem Bericht der Kronen Zeitung bekannt geworden.