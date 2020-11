Ökosteuerreform: Freude, Kritik und völliges Unverständnis

Steuerbegünstigungen soll es in Zukunft für Öffi- und Fahrrad-Pendler geben.

Wien – Am Freitag hat die Koalition ein Gesetzespaket zur Ökologisierung des Steuersystems eingebracht. Nun wurden am Samstag weitere Details bekannt gegeben. Im Fokus steht die Erhöhung der Normverbrauchsabgabe für emissionsstarke Autos. "Die Stinker werden teurer", so Vizekanzler Werner Kogler. Geplant sind auch Begünstigungen für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern sowie ein Reparaturbonus. Darüber hinaus wird das Tanken für den Schwerverkehr aus Drittländern teurer.