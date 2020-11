Anschlag in Wien: Mysteriöses Video von nächtlicher Autofahrt

Wien – Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in der Wiener Innenstadt vom 2. November berichtet das Nachrichtenmagazin profil in seiner aktuellen Ausgabe über ein Video, das noch am Abend des Anschlags der Polizei übermittelt wurde. Auf der zehn Sekunden langen Sequenz ist eine kurze, nächtliche Autofahrt zu sehen, zwischen den Beinen des Beifahrers ist ein Sturmgewehr erkennbar, bei dem es sich um dasselbe Modell handeln soll, das der Attentäter beim Anschlag verwendet hat.

In Bezug auf das Video ist unklar, wer auf diesem am Beifahrersitz sitzt und ob das Video überhaupt am 2. November oder an einer vorangegangenen Nacht aufgenommen wurde. Nach wie vor steht nicht gesichert fest, wie der Attentäter von seiner Wohnung in der Wagramer Straße in die Innenstadt gekommen ist. Dass er öffentliche Verkehrsmittel benutzt hat, ist auszuschließen, auch auf Taxis oder Fahrtendienste dürfte er nicht zurückgegriffen haben. Als nicht unwahrscheinlich wurde zuletzt die Variante eingeschätzt, dass Fejzulai zu Fuß Richtung Innenstadt marschiert ist, was allerdings etwas mehr als eine Stunde in Anspruch genommen hätte.