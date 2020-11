Gut zu wissen: Wie man Kinder in turbulenten Zeiten stärken kann

Eltern können ihre Kinder auch in der aktuellen Krise mit einfachen Mitteln fördern und unterstützen. (Symbolfoto)

Innsbruck – „Ein geschwächtes System braucht starke Kinder“, sagen Silvia Exenberger und Verena Wolf, sie sind klinische und Gesundheitspsychologinnen. Exenberger untersucht im Rahmen eines Forschungsprojekts der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Tirol Kliniken die Belastungen von Kindern während der Corona-Pandemie. Wolf hat ihren Arbeitsschwerpunkt in der Notfallpsychologie. Gemeinsam leiten sie das Institut für positive Psychologie und Resilienzforschung.

➤ Tipp 5. Zuversicht lenkt den Blick auf Erfreuliches. In einem eingeschränkten Alltag kommt es zu Durchhängern. Eltern fragen beim Kind nach, wodurch sie sich belastet fühlen. Sie können gemeinsam überlegen, wie sie die Situation gut meistern und auf welche Unternehmung sie sich schon freuen.

➤ Tipp 1. Das Kind hat Menschen, die sich kümmern. Routine, Strukturen und Regeln geben Sicherheit. Der Tagesablauf ist leichter einzuschätzen. Gerade in Krisenzeiten bleiben soziale Beziehungen essentiell. Eltern sprechen etwa mit dem Kind über Personen, die es mag, und versuchen den Kontakt zumindest übers Telefon zu halten.

▶️ Resilienz ist die allgemein formuliert, die Fähigkeit mit Belastungen umgehen zu können. Gerade jetzt, in der Corona Krise, gewinnt diese Fähigkeit immer mehr an Bedeutung, zeigen doch erste internationale Studien deutlich die Belastungen von Kindern und Jugendlichen auf. Es sei daher besonders wichtig, die körperliche und seelische Gesundheit der jungen Generation im Auge zu behalten und deren Resilienz zu fördern, so Silvia Exenberger und Verena Wolf.