Erste Bullen-Niederlage: Sturm Graz siegt in Salzburg mit 3:1

Sturms jubelt über einen furiosen Auswärtssieg bei Meister Salzburg. © KRUGFOTO

Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz 1:3 (0:0)

Sturm Graz hat Red Bull Salzburg die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga zugefügt. Die Steirer setzten sich am Samstagabend in Wals-Siezenheim mit 3:1 durch und versetzten dem Tabellenführer und Titelverteidiger vor dem Rückspiel bei Bayern München am Mittwoch in der Champions League einen ordentlichen Dämpfer.

Ivan Ljubic (48.) und Jakob Jantscher mit einem Doppelpack (53., 59.) sorgten innerhalb einer Viertelstunde nach Wiederbeginn für den Auswärtssieg.

Der LASK rückte mit einem 1:1 in Hartberg in der Tabelle bis auf zwei Punkte an Salzburg heran, der ebenfalls zwei Zähler zurückliegende Zweite Rapid hat zudem am Sonntag die Möglichkeit, mit einem Sieg in Ried die Spitzenposition zu übernehmen.

Für Salzburg betrieb Mergim Berisha (86.) nur Ergebniskosmetik, zu Ende ging eine Serie von 18 ungeschlagenen Ligaspielen. Es setzte erst die zweite Niederlage in den jüngsten 64 Liga-Heimpartien. Zuletzt hatte man vor eigenem Publikum am 14. Februar mit einem 2:3 gegen den LASK verloren.

TSV Hartberg - LASK 1:1 (0:1)

Die Länderspielpause hat auch den Erfolgslauf des LASK in der Bundesliga etwas gebremst. Am Samstag mussten sich die Linzer in der achten Runde bei Hartberg trotz haushoher Überlegenheit in der ersten Hälfte mit einem 1:1-(1:0)-Remis zufriedengeben, machten auf den glücklosen Leader Salzburg aber immerhin einen Punkt gut.

Ein Treffer von Verteidiger Petar Filipovic (22.) und viele gute Einschussmöglichkeiten gereichtem dem LASK nicht zum sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Hartberg, dessen Ausgleich durch Felix Luckeneder (53.) aus dem Nichts kam, muss zwar weiter auf einen echten "Befreiungsschlag" warten, kam als neuer Neunter mit sieben Punkten der oberen Tabellenhälfte etwas näher.

SCR Altach - Wolfsberger AC 0:2 (0:0)

Der Wolfsberger AC hat die Corona-Probleme weggesteckt und sich in die obere Tabellenhälfte vorgearbeitet. Die Kärntner gewannen am Samstag beim Tabellenvorletzten SCR Altach mit 2:0 (0:0) und schafften damit auch eine erfolgreiche Generalprobe für das Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Dinamo Zagreb.

Der WAC hatte wegen mehreren Covid19-Fällen in der Länderspielpause teilweise nur mit einer Handvoll Spielern trainieren können. Zunächst schien den Gästen die Energie zu fehlen, nach einer schwächeren ersten Halbzeit kam die Feldhofer-Elf nach der Pause aber in Schwung.