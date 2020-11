Moskau stellt Bedingungen für künftige NATO-Beobachtungsflüge

Moskau – Nach dem Ausstieg der USA aus dem Vertrag über militärische Beobachtungsflüge hat Russland den noch beteiligten NATO-Staaten Bedingungen für einen Verbleib in dem Abkommen gestellt. Die noch verbliebenen NATO-Staaten müssten "feste Garantien" abgeben, dass sie nach Flügen über russisches Territorium keine Daten an die USA weitergeben, forderte das Außenministerium in Moskau am Sonntag.