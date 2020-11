Großbritannien und Kanada unterzeichnen Handelsabkommen

London, Ottawa – Großbritannien und Kanada haben ein vorläufiges Handelsabkommen vereinbart. Auf diese Weise wollen beide Staaten ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiterhin sicherstellen - sechs Wochen vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase und damit endgültigen Brexit aus der EU. Der britische Premier Boris Johnson und sein kanadischer Kollege Justin Trudeau besiegelten die Vereinbarung am Samstag in einem Videogespräch, teilte das Ministerium für Internationalen Handel in London mit.