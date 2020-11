Kein Happy End für Melzer bei ATP Finals in London: „Tut schon weh"

Die Austro-Französische Paarung verpasste den Titel und unterlag Koolhof/Mektic in drei Sätzen .

London – Für Jürgen Melzer und seinen französischen Partner Edouard Roger-Vasselin hat es am Sonntag im Endspiel der mit 5,7 Mio. Dollar dotierten ATP Finals in London kein Happy End gegeben. Die Überraschungs-Finalisten verloren gegen die niederländisch-kroatische Paarung Wesley Koolhof/Nikola Mektic mit 2:6,6:3,5:10. Damit wurde es nichts aus dem ersten Doppel-Triumph beim Masters für einen Österreicher. 2007 hatte auch Julian Knowle (mit Simon Aspelin/SWE) das Endspiel erreicht.

Obwohl Melzer dieses Saisonfinish mit dem St. Petersburg-Titel, dem Sofia-Finale und nun dem Endspiel beim Masters der besten acht Doppel der Saison unterschrieben hätte: „Nichtsdestotrotz tut es jetzt gerade schon weh, weil es doch relativ knapp war. Im Endeffekt fehlen fünf Punkte. Das Finale ist von Anfang an ein bisschen krumm gelaufen. Da wäre mehr drinnen gewesen", erklärte Melzer in der Zoom-Video-Pressekonferenz.

Melzer hängt Ende Jänner nach den Australian Open seinen Schläger fast ganz an den Nagel, spielt vielleicht noch bei den French Open und in Wimbledon ein Genussprojekt. Schwieriger aufzuhören ist es für ihn aber trotz seiner nach wie vor guten Form nicht. „Ich habe gewusst, dass ich noch ein Jahr spielen kann. Für mich hat einfach die Chance, diesen Job zu machen überwogen und deshalb - no regrets."