Zu viele Fehler: Die Haie stehen sich oft selbst im Weg

Innsbruck – HCI-Headcoach Mitch O’Keefe ist nicht Rob Pallin. Der Nachfolger des Mannes aus Las Vegas kommt deutlich ruhiger daher, die Emotionen bleiben bei ihm meistens in der Kabine. So wie auch nach dem 3:4 gegen Fehervar, das auch aufgrund zweier schwerer Fehler von Legionären (Kevin Tansey vor dem 0:2; Colton Saucerman vor dem Shorthander zum 1:3) zustande kam. „Wir machen zu viele individuelle Fehler“, meinte der Headcoach, ohne seine zwei „Pechvögel“ namentlich zu nennen. „Das ist in den letzten Spielen zu oft passiert, das müssen wir schnell korrigieren.“

Denn auch wenn die Haie – wie schon so oft – bei der vergangenen Heimspiele-Serie viel Moral (Aufholjagd gegen Fehervar; Penaltyschießen gegen Villach und Graz) an den Tag legten, bleibt die Punkteausbeute (drei aus zwölf) gelinde gesagt ausbaufähig. Und nun wird es erst recht kompliziert, denn auf die Innsbrucker wartet eine fünf Spiele andauernde Auswärtstournee mit Beginn morgen (19.15 Uhr) in Dornbirn. Danach geht es in den Osten, wo Matches gegen Linz, Bratislava, Vienna und Fehevar warten.