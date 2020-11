Comeback mit 86: Sophia Lorens neuer Film ist weltweit Netflix-Erfolg

Die italienische Kinolegende Sophia Loren feiert mit ihrem neuen Film "Du hast das Leben vor dir" einen großen Erfolg auf Netflix. In der ersten Woche hat es das Drama in die Top Ten des Streamingdienstes in 37 Ländern geschafft, unter anderem in den USA, Italien, Spanien, Kolumbien und Brasilien. Das berichtete das US-Branchenmagazin "Deadline".