Das hängende Augenlid war sein Markenzeichen: Komiker Karl Dall ist tot

In der jüngeren Zeit war es ruhig geworden um Karl Dall, doch damit sollte eigentlich Schluss sein. In der ARD-Serie „Rote Rosen" sollte Karl Dall als Altrocker „Richie Sky" im nächsten Jahr zu sehen sein. Die Rolle schien ihm auf den Leib geschrieben – „im Innersten ist Richie ein ehrlicher norddeutscher Jung geblieben", beschrieb die ARD die Figur. Dall stand schon für die Dreharbeiten vor der Kamera, doch am 12. November musste ihn die Familie aus seinem Appartement in Lüneburg ins Krankenhaus bringen lassen.