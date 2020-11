Oberösterreicher sahnte die Million bei der „Millionenshow" ab

Wien – Christoph Götzendorfer, Exportleiter aus Oberösterreich, hat am Montagabend als neunter Kandidat in der Geschichte der Sendung die Millionenfrage der ORF-„Millionenshow" richtig beantwortet. Um eine Million Euro reicher machte ihn die richtige Antwort auf die Frage, ob für die „Waldorfschule" A) eine Märchensammlung, B) eine Reformpädagogin, C) eine Zigarettenfabrik oder D) eine Glaubensgemeinschaft namensgebend war.