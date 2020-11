Die Welt der Weine entdecken auf gottardi.at – rund um die Uhr!

Bei Schnee, Eis und allem Übrigen, was 2020 an Überraschungen für uns bereithält, trotzdem gemütlich das Feiertags-Shopping erledigen, damit man die Liebsten an Heiligabend mit etwas Schönem überraschen kann – das gefällt. Heuer bietet die Weinhandlung Gottardi ein besonderes Highlight zur Weihnachtszeit: kostenlosen Versand in ganz Österreich!