Mit 37 Jahren an ALS gestorben: Initiator der „Ice Bucket Challenge" ist tot

Los Angeles – Pat Quinn, einer der Mitbegründer der „ALS Ice Bucket Challenge", ist am Sonntag im Alter von 37 Jahren gestorben. Das gab die ALS Association bekannt. In dem Statement heißt es: „Pat kämpfte tapfer gegen ALS und inspirierte alle um ihn herum. Diejenigen von uns, die ihn kannten, sind am Boden zerstört, aber dankbar für alles, was er getan hat, um den Kampf gegen ALS voranzutreiben."