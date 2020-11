Schwarz positiv auf Corona getestet, Coach Puelacher zog sich Knieverletzung zu

Innsbruck - Marco Schwarz wird beim Weltcup am Freiteag in Lech /Zürs fehlen. Der Kärntner wurde positiv auf Covid-19 getestet und fällt damit für das Parallel-Riesentorlaufrennen aus. Der 25-Jährige zeigt leichte Erkältungssymptome und hat sich bereits in Heimquarantäne begeben. Schwarz dürfte sich im privaten Umfeld angesteckt haben und hatte in diesem Zeitraum keinen Kontakt zu anderen Teamkollegen bzw. Trainern.

Auch der sportliche Leiter der ÖSV-Herren, Andreas Puelacher, kann bei der Weltcup-Rückkehr nach 26 Jahren in Lech/Zürs nicht dabei sein. Der Oberhofener verletzte sich am vergangenen Wochenende beim Training in Hochgurgl am linken Knie. Nach einer genauen MRT Untersuchung wurde eine Meniskusverletzung diagnostiziert. Puelacher wurde bereits gestern operiert und kann heute in häusliche Pflege entlassen werden. Am Arlberg wird er von Marko Pfeifer vertreten.