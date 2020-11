Anzahl der Intensivbetten beeinflusst Sterblichkeit, Reha-Engpass befürchtet

Wien – In Ländern mit verhältnismäßig niedriger Intensivbettenanzahl versterben mehr Menschen an Covid-19 als in Ländern mit höherer Ausstattung. Folglich sollte die Intensivmedizin in Zukunft weiter gestärkt werden, forderten Intensivmediziner bei einem Online-Pressegespräch der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) am Dienstag. Zu befürchten sei aufgrund der derzeitigen hohen Patientenanzahl ein Engpass bei Reha-Angeboten.

"In der Schweiz versterben fast doppelt so viele intensivpflichtige Covid-19-Patienten als in Österreich", sagte Klaus Markstaller, Präsident der ÖGARI. Die Todesfälle in Relation zur Bevölkerung liegen hierzulande bei knapp 27 pro 100.000 Personen und damit deutlich niedriger als in unserem Nachbarland, das auf 47 Todesfälle pro 100.000 Personen kommt. Zurückzuführen sei das nicht auf die Fähigkeiten von Ärzten, sondern wohl darauf, wie die Intensivmedizin in einzelnen Ländern ausgebaut sei, so Markstaller. Schließlich existieren in der Schweiz lediglich 880 zertifizierte Intensivbetten, während es in Österreich über 2000 sind.