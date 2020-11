Weniger Einschränkungen in Südtirol ab kommender Woche

Bozen – Nach der Massentestung in Südtirol wird es ab kommender Woche weniger Einschränkungen geben. Einen dementsprechenden Entschluss fasste die Landesregierung „nach langer Diskussion" am Dienstag, als Entscheidungsgrundlage dienten die Ergebnisse der Aktion „Südtirol testet".

So sollen in der autonomen Provinz vom 30. November bis 3. Dezember jene Regeln gelten, die in den restlichen „roten" italienischen Zonen gelten. Weitere Lockerungen folgen am 4. Dezember.