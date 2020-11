EM in Kiew findet ohne Tirolerin Ruprecht statt: „Risiko ist zu groß“

Innsbruck – Elf Mal war Nicol Ruprecht bereits bei Europameisterschaften dabei, erstmals 2006, damals noch als Juniorin. Den morgen in Kiew beginnenden Kontinentalbewerb lässt die Tirolerin jetzt aber aus: „Es ist das erste Mal, sonst war ich eigentlich immer dabei.“

Schweren Herzens, gesteht sie, habe sie mit ihrer Trainerin Lucia Egermann diese Entscheidung getroffen, „aber das Risiko ist einfach zu groß“. Eine Covid-19-Infektion würde ihre Pläne erschweren, sich im Frühjahr noch für die Olympischen Spiele 2021 zu qualifizieren. „Ich bin mit 28 Jahren ja nicht mehr die Jüngste. Nach zwei Wochen Zwangspause wieder in den Rhythmus zu kommen, ist jetzt einfach schwieriger“, erklärt die in Wien lebende Wörglerin.

Bislang blieb sie vom Virus verschont. Auch in der Trainingshalle habe es keine Fälle gegeben, sagt sie, in ihrer Familie aber schon – mit einem schweren Verlauf: „Das gibt einem dann schon zu denken.“ Die Lage im EM-Gastgeberland sei dahingehend derzeit auch nicht gerade gut und „eine Quarantäne in der Ukraine muss ich auch nicht unbedingt haben“, nennt Ruprecht als Gründe für die Absage. Zumal die Europameisterschaften ohnehin nicht zur Olympia-Quali zählen und selbst die Russinnen auch nicht starten werden.