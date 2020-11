Rätselraten groß: Österreichs Rodel-Asse und der Start ins Ungewisse

Olympiasieger David Gleirscher will seinen ersten Weltcup-Podestplatz in Igls herausfahren. © kristen-images.com / Michael Kristen

Von Günter Almberger

Innsbruck – Das Rätselraten vor dem Weltcup-Auftakt der Kunstbahnrodler war noch nie so groß wie dieses Jahr. Corona-bedingt gab es keine gemeinsamen Trainings, die internationalen Vergleiche fehlen. Einer kann sich aber der Mitfavoritenrolle nicht entziehen: Jonas Müller. Der Vizeweltmeister triumphierte vor einem Jahr beim Weltcup in Igls, vor vier Tagen kürte er sich dort zum Österreichischen Staatsmeister. Und beim ersten Saison-Rennen am kommendem Samstag (9 Uhr) dürfte der Vorarlberger wieder das heißeste ÖRV-Eisen im Olympia-Eiskanal sein. „Vorab gilt festzuhalten, dass es ein Privileg ist, dass wir fahren dürfen“, betont Müller. Und weiter: „Das Gefühl passt. Mein großes Problem ist immer noch, dass ich zwei konstante Läufe ins Ziel bringe. Es ist schon besser geworden, weil ich nicht mehr alles zerreißen will.“

Wie man in Igls gewinnt, weiß auch Wolfgang Kindl. Der Natterer, der bei der Heim-WM 2017 über zweimal Gold jubelte und auch schon im Weltcup am Fuße des Patscherkofels triumphierte, tüftelt noch am richtigen Set-up. „Ich habe über den Sommer einen neuen Schlitten gebaut. Bei den Trainingslagern lief er gut, nur zuletzt in Igls passte die Abstimmung nicht mehr. Jetzt heißt es, die richtige Lösung zu finden“, erklärt der 32-Jährige, der im Vergleich zu den Vorjahren ohne Verletzungsprobleme durch die Vorbereitung kam.

Noch um sein erstes Podest in Igls kämpft Olympiasieger David Gleirscher. „Bisher hat es nur zu einem vierten Platz gereicht. Ich muss am Material noch ein paar Feinabstimmungen vornehmen, aber ich glaube, dass dieses Jahr einiges möglich ist“, meint der Stubaier, der in der vergangenen Saison in Altenberg endlich seinen ersten Weltcupsieg einfahren konnte.

Egger drohte sogar das Karriereende

Kurz vor dem Karriere­ende stand in diesem Sommer Reinhard Egger. Beim Routinier hat sich eine vor Jahren operierte Bandscheibe „zurückgebildet“. „Jetzt stoßen die beiden Wirbelköper aufeinander. Die Schmerzen waren groß. Diese Saison werde ich wohl nicht meine höchste Leistungsfähigkeit abrufen können. Sollten die Wirbel zusammenwachsen, könnte ich wieder schmerzfrei durchstarten“, hofft der Langkampfener.