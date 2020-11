Coronavirus stoppt ÖSV-Adler: Widhölzl, Schlierenzauer und Aschenwald positiv

Wie der ÖSV am Mittwoch mitteilte wurden neben Cheftrainer Andreas Widhölzl auch die beiden Tiroler Weitenjäger Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald positiv auf Covid-19 getestet. Alle drei begaben sich umgehend in Quarantäne, wobei der Übungsleiter und Schlierenzauer leichte Symptome zeigen.

Für den Weltcup am Wochenende in Kuusamo stellen sich die ÖSV-Adler komplett neu auf. Angeführt vom Trainer-Trio Florian Liegl, Björn Koch und Alexander Diess kämpfen Manuel Fettner, David Haagen, Timon-Pascal Kahofer, Clemens Leitner, Markus Schiffner und Marco Wörgötter um Punkte.

Die negativ getesteten Athleten vom Wisla-Weltcup (Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Huber, Michael Hayböck) könnten nächste Woche in Russland wieder in den Weltcup zurückkehren. Das Hauptaugenmerk liege allerdings auf der Skiflug-WM in Planica in knapp drei Wochen. (pim)