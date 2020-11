Land will alle Tiroler am ersten Dezemberwochenende testen

In einer landesweiten Testaktion „Tirol testet“ wird Tirols Bevölkerung vom 4. bis zum 6. Dezember ein flächendeckendes und freiwilliges Testangebot mit Antigentests zur Verfügung gestellt, um ihren Corona-Status abklären zu lassen. Damit sollen unbekannte und oft unbemerkte Coronainfektionen ausfindig gemacht und dadurch mögliche Infektionsketten möglichst frühzeitig eingedämmt werden. Weihnachten soll so in Tirol zumindest im kleinen Kreise möglich werden. Die Testmöglichkeiten sind kostenlos.