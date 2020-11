Drei Meter abgestürzt: 18-Jähriger bei Arbeitsunfall in Kufstein verletzt

Kufstein – Bei Malerarbeiten an der Decke im Eingangsbereich eines Bauunternehmens in Kufstein stürzte am Mittwoch kurz nach Mittag ein 18-Jähriger etwa drei Meter weit ab und landete auf dem Boden. Der Arbeiter brach sich dabei den linken Arm, wurde am Rücken und am rechten Arm verletzt.