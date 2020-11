ManCity im CL-Achtelfinale, Gladbach stieß Türe weit auf

Mönchengladbach, Piräus – Manchester City steht im Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Dem englischen Vizemeister genügte dafür am Mittwochabend ein glanzloser 1:0-Sieg bei Olympiakos Piräus. Die Tür weit aufgestoßen hat auch die Österreicher-Filiale von Borussia Mönchengladbach. Das Team des ehemaligen Salzburg-Trainers Marco Rose zeigte gegen Schachtar Donezk die nächste Galavorstellung. Nach einem 6:0 vor drei Wochen in der Ukraine siegten die Gladbacher zu Hause 4:0.

Mit acht Punkten aus vier Spielen hat Mönchengladbach in Gruppe B mit den Schwergewichten Real Madrid und Inter Mailand nun gute Chancen, bei der dritten CL-Teilnahme nach 2015 und 2016 erstmals ins Achtelfinale einzuziehen. Valentino Lazaro stand bei seinem neuen Club erstmals in der Startformation und wurde in der 69. Minute ausgewechselt. Sein ÖFB-Teamkollege Stefan Lainer spielte auf Gladbachs rechter Abwehrseite durch, Hannes Wolf fehlte wegen einer Erkrankung.