Mit Freund gestritten: 17-Jährige fuhr in Innsbruck über rote Ampel

Innsbruck – Abgelenkt von einem Streit mit ihrem Freund während der Fahrt verursachte eine 17-jährige Fahranfängerin am Mittwochabend in Innsbruck einen Unfall in einem Kreuzungsbereich: Die junge Lenkerin hatte nämlich kurz vor 19 Uhr eine rote Ampel ignoriert und war ungebremst in den Kreuzungsbereich der Prinz-Eugen-Straße eingefahren.