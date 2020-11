Warum Langlauf DIE Sportart im Corona-Winter wird

Wer dieses Jahr auf das Anstehen beim Skilift verzichten will, aber dennoch nicht auf Sport im Schnee, landet gerade schnell beim Skitourengehen. Nur wenige denken dabei ans Langlaufen – doch das völlig zu Unrecht. Langlaufen ist noch eine völlig unterschätze Wintersportart, die viele Vorteile hat: keine alpinen Gefahren, leicht zu erlernen, Aktivierung von mehr als 90% der Muskeln im Körper, ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis, kein Schlange-Stehen am Lift.

Die Loipen der großen Langlaufgebiete bieten besonders viel Platz und Freiheit für jeden Einzelnen. Wer auf der Suche nach einem winterlichen Individualsport ist, ist beim Langlaufen genau richtig. Kaum eine andere Bewegung verbindet Körperkraft, Koordination und Landschaftsgenuss so wundervoll wie das Langlaufen. Außerdem ist es gesund, stärkt die Immunabwehr, fördert die Ausdauer, die Koordination – und macht riesig Spaß.

Das Eldorado des Langlaufens schlechthin ist die Olympiaregion Seefeld in Tirol: sie ist die ungeschlagene Nummer Eins in Sachen Langlaufangebot. Rund 245 Loipenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden durch einzigartige Naturlandschaft, darunter die längste zusammenhängende Loipe Österreichs und die berühmten WM-Loipen der Nordischen Ski-WM 2019, stellen das unter Beweis.