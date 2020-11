Zwei Drittel der Österreicher wollen Weihnachten feiern wie immer

Wien – Zwei Drittel der Österreicher wollen sich laut einer Umfrage der Makam Research GmbH trotz Corona nicht die Freude an Weihnachten verderben lassen. „67 Prozent planen, das Weihnachtsfest trotz Corona genauso zu verbringen wie immer“, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Sechs Prozent planen eine Selbstisolation in der Woche vor dem Fest, um die Familie treffen zu können.