Gut zu wissen: Alle Infos zu den Covid-Massentests in Tirol am Wochenende

▶️ Am Wochenende vom 4. bis zum 6. Dezember wird in ganz Tirol getestet – jede Person in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde (Hauptwohnsitz).

▶️ Dabei ähnelt der Ablauf einer Wahl: Genutzt werden unter anderem Turn- oder Veranstaltungshallen und je nach Gemeindegröße sowie Kapazitäten wird an einem oder mehreren Tagen zu den Testungen eingeladen. Die Öffnungszeiten der Teststationen liegen zwischen 7 und 17 Uhr – die Gemeinden können im Endeffekt jedoch selbst entscheiden, an welchen Tagen und Öffnungszeiten sie testen. >> Alle Testlokale und Öffnungszeiten im Überblick

▶️ Alle Personen ab dem sechsten Lebensjahr, die in Tirol gemeldet sind (also mit Haupt-, Neben-, Zweitwohnsitz im Melderegister stehen), können sich kostenlos testen lassen, müssen aber nicht – der Test ist freiwillig.

▶️ Lehrer werden wie alle anderen an diesem Wochenende getestet, Polizeibeamte an einem Termin einige Tage später.

▶️ Generell läuft es so ab: Jeder, der im zentralen Melderegister eingetragen ist, sollte im Laufe der Woche einen Brief mit einer Einladung zum Testen bekommen haben.

💡 So funktioniert der Test: Im Gegensatz zum PCR-Test weist der Antigen-Schnelltest Proteinstrukturen des Virus nach. Das Verfahren ist einfacher, braucht keine großen Geräte, die Einschulung des Personals kann rasch erfolgen. Die Probe wird durch einen Abstrich im Rachen gewonnen und in eine Lösung gegeben, die auf einen Teststreifen getropft wird.

Das Virus besteht aus Oberflächenproteinen und Erbgut. Beim PCR-Test (Polymerasekettenreaktion) werden Erbinformationen des Coronavirus nachgewiesen. Die Probe wird durch einen Abstrich in der Nase oder im Rachen gewonnen. Im Labor wird sie gereinigt und die Erbinformationen in mehreren Schritten vervielfältigt.

▶️ Für den PCR-Test erhält man automatisch infolge eines positiven Antigen-Tests eine „Überweisungs-SMS“, die zur Einfahrt in eine Screeningstraße berechtigt. Die Screeningstraßen in Tirol haben am Wochenende von 4. bis 6. Dezember 2020 bis 21 Uhr geöffnet. Die Screeningstraße in Lienz ist von 11 bis 12 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr geöffnet. (TT.com)