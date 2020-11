Verschwörungstheorie zu Corona-Hilfsagentur COFAG widerlegt

Konkret gründete die Kanzlei Schönherr am 19. Februar 2020 eine GmbH als SASR Alpha Einundsiebzigste Beteiligungsverwaltungs GmbH ("SASR Alpha") unter der FN 528566 d. Am 27. März 2020 wurde diese Vorratsgesellschaft, der GmbH-Mantel, vom Staat (konkret der ABBAG) gekauft und am 31. März in "COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH" (COFAG) umbenannt. Firmenbuchauszüge belegen, dass die COFAG seit 31. März existiert und nicht seit Februar.