Sachbeschädigungen in Kramsach und Radfeld beschäftigen Polizei

Kurze Zeit später kam es in Radfeld ebenfalls zu einer Sachbeschädigung durch Unbekannte. Zwischen 3.30 und 10.30 Uhr am Donnerstag versprühten Unbekannte in der Tiefgarage eines Wohnhauses in Radfeld zwei Feuerlöscher. Dadurch wurden mehrere geparkte Fahrzeuge sowie die Garage verunstaltet bzw. beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. (TT.com)