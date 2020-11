17-Jähriger in Innsbruck von Baustellenfahrzeug erfasst

Innsbruck – Mit einem sogenannten "Dumper" fuhr am Donnerstag kurz vor Mittag ein 30-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Hofgasse in Innsbruck rückwärts. Dabei übersah er einen 17-jährigen Kollegen, der hinter dem Fahrzeug gestanden war. Der junge Österreicher wurde von dem Baustellenfahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 17-Jährige von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)